Екатеринбургский "гусар-пиарщик" заявил о своем задержании

Екатеринбургский общественник, пиарщик, председатель движения "За возрождение гусарства" Ярослав Ширшиков заявил, что задержан правоохранителями.

Как сообщил Ширшиков сегодня утром на своей странице в запрещенной в РФ соцсети, его якобы задержали сотрудники центра "Э", которые пришли к нему домой. Причиной этого, по мнению "гусара", стала его "публичная антивоенная позиция". В чем именно она выражалась, Ширшиков не уточнил.

Напомним, в 2020 году Ярослав Ширшиков был приговорен к ограничению свободы (не путать с лишением свободы) за призыв к массовым беспорядкам во время протестов в сквере у Театра драмы в мае 2019 года и за клевету. В открытом обращении к Владимиру Путину активист сделал нелицеприятные высказывания в адрес тогдашнего полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.

В дальнейшем ограничение свободы было заменено реальным сроком из-за того, что "гусар-пиарщик" трижды нарушил режим отбывания наказания. Ширшиков пытался обжаловать этот вердикт, но суд отклонил апелляцию.