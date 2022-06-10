Текслер назначил временного руководителя представительства Челябинской области при правительстве РФ

Временно исполнять обязанности руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве будет Олег Щегрикович. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом он не освобожден от своих должностных обязанностей замглавы ведомства.

Напомним, в мае Алексей Текслер освободил от должности руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Ивана Калашникова. Он занимал эту должность с мая 2019 года. До этого работал помощником главы Минпромторга.