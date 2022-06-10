Франция направит на Украину тяжёлое вооружение

Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставку тяжёлого вооружения, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон обсудил с Зеленским последние события на местах, а также его потребности в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также гуманитарной помощи. Франция продолжит помогать Украине. Например, тяжёлым вооружением.

Президенты договорились поддерживать отношения, в частности, с учётом мнения, которое даст Еврокомиссия по заявке Украины на вступление в Евросоюз, и обсуждения, которое последует на Европейском совете 23 и 24 июня.