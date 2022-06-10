На втором этапе опрессовок в Екатеринбурге выявили меньше десятка повреждений

В Екатеринбурге подвели итоги второго централизованного этапа гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Обнаружено несколько повреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, опрессовки проходили с 6 по 10 июня с 23:00 до 6:00. Их проводили с использованием охлажденной воды, что определено техническими и нормативными требованиями. Все испытания проводились давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячей воды.

В результате было выявлено семь повреждений в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина и Старых Большевиков. В данный момент ремонтные бригады ЕТК уже приступили к их устранению. Стоит отметить, что на первом этапе таких повреждений было около 20.

Третий централизованный этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 19 по 22 июля. Всего в этом году в городе запланировано четыре этапа.