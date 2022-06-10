Полпред Якушев и губернаторы регионов УрФО обсудили в Челябинске вопросы государственной национальной политики

В Челябинске состоялся окружной семинар-совещание по вопросу реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года под председательством заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание, полпред президента Владимир Якушев отметил, что прошедший со времени предыдущего семинара год стал для страны серьезным испытанием на прочность, в том числе в сфере национальной политики.

"Специальная военная операция показала единство многонационального народа России. На Украине, в ЛНР и ДНР вместе сражаются парни разных национальностей и всё они проявляют мужество и героизм. Столь же едино в поддержке и наше общество. Налицо отторжение людей всех форм нацизма и национализма. Общественное мнение отвергает национальную и языковую дискриминацию, считает её недопустимой в современном мире. Это во многом определяет поддержку спецоперации и это также значительный результат государственной национальной политики", - подчеркнул он.

За прошедший год были приняты меры для повышения статуса и эффективности работы консультативных органов по вопросу национальной политики. В регионах УрФО приняты стратегии или концепции реализации государственной национальной политики, утверждены программы и планы мероприятий по их реализации. На реализацию программы мероприятий в сфере национальной политики в округе выделено 235 млн рублей. Кроме того, грантовую поддержку на сумму более 70 млн рублей получили 250 проектов по гармонизации межэтнических отношений.

В 2021 году в округе отмечалось снижение числа конфликтом с межнациональной подоплекой. Однако, по словам Владимира Якушева, есть и проблемы. Эффективным средством их предотвращения является работа с национальными культурными объединениями. И в Уральском окурке уже есть успешные практики. При этом важнейшим фактором межнационального согласия является диалог культур.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что на Россию оказывается беспрецедентное в современной истории давление со стороны западной коалиции, возглавляемой США. "По сути нашей стране был объявлен ультиматум – либо она соглашается на фактический отказ от суверенитета и права на защиту собственных интересов, либо становится объектом реализации пресловутой политике отмены, то есть тотального бойкота по всем направлениям. Цель этой политики превратить Россию в страну-изгоя, полностью разрушить её экономику, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, в том числе они стараются сделать это в национальном вопросе. Это серьёзный вызов. Ответом на это должно стать столь же беспрецедентное сплочение и укрепление общегражданского единства народов России", - считает он.

77,7 % жителей России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Это ключевой показатель государственной национальной политики. При этом на состояние межнациональных отношений в УрФО сохраняют свое влияние вопросы, связанные с массовой миграцией, совершение резонансных преступлений, распространение идеологии экстремизма. Поэтому в феврале этого года президентом России была образована специальная межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, которая одним из первых рассмотрела вопрос социальной адаптации мигрантов. По итогам был сформулирован ряд поручений федеральным органам исполнительной власти и руководителям субъектов. Губернаторов попросили уделить особое внимание своевременному исполнению данных поручений.

В ходе семинара был рассмотрен вопрос о корректировке региональных документов стратегического планирования с учетом Плана реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и обновленной редакции государственной программы "Реализация государственной национальной политики". Главы регионов доложили о результатах выполнения решений, принятых на прошлых семинарах-совещаниях, и текущих задачах реализации Стратегии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что все задачи, поставленные на предыдущем семинаре-совещании, были выполнены. Было принято решение не реже двух раз в год проводить заседания Совета по реализации государственной национальной политики, уже прошло первое заседание.

"Для нашего многонационального региона, имеющего протяженную границу с Казахстаном, самобытные национальные населенные пункты и целые районы, сфера национальной политики является неизменным приоритетом. Все задачи, обозначенные в Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, мы рассматриваем с практической точки зрения, как прямое руководство к действию", - подчеркнул глава области.

В регионе выросло финансирование на профильную программу, впервые предусмотрены субсидии социально ориентированным НКО на информационное сопровождение работы по реализации национальной политики, а количество государственных и муниципальных служащих, занимающихся этими вопросами, увеличилось почти на 50%. Кроме того, в регионе впервые выделены субсидии местным администрациям на реализацию муниципальных программ по национальной политике.

"Уже провели отбор, приняли решение увеличить финансирование, задачи на этом направлении большие, они решаются и на муниципальном уровне", - отметил он.

В регионе налажено плотное взаимодействие с лидерами традиционных конфессий и национальных диаспор. В этом году в области состоятся международная научно-практическая конференция "Расулевские чтения" и общественно-церковный образовательный форум "Петровские чтения".

Подводя итог, глава региона отметил, что Челябинская область – это многонациональный, приграничный регион и вопросы национальной государственной политики для него являются приоритетными. "Очень полезно было сегодня услышать наработки и практики коллег из других регионов, рассказал о наших практиках. Мы с этого года работаем с муниципальными образованиями, выделяем специальные субсидии муниципалитетам для реализации проектов в сфере государственной национальной политики, работаем с некоммерческими организациями в этой сфере. Отдельные направления нашей работы — это вопросы языка и развития культуры, и в данном вопросе отмечалось, что Челябинская область одна из лучших. Мы уделяем этому большое внимание", - подчеркнул он.