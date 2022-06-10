СМИ: экскурсии за границей можно будет оплатить рублями

Российские туроператоры, в рамках единого турпакета, внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях.

Такая возможность уже доступна в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы экскурсии покупали заранее и в ряд арабских стран, сообщает "Интурист".

Добавить экскурсии при бронировании тура в Турцию предлагает и Anex Tour. Отмечается, что сегодня к бронированию доступны не все экскурсии по Турции, их список будет существенно расширяться в ближайшее время, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 19% авиабилетов на предстоящие июньские выходные были куплены россиянами на зарубежные направления.