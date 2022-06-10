Роботы начнут искать незаконное видео в интернете по запросу властей РФ

В России запустят интеллектуальную систему, которая будет отслеживать незаконный визуальный контент в Сети.

В настоящее время подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) занимается поиском поставщика такого решения. Стартовая цена разработки составляет 70 млн руб. Подведение итогов планируется до 30 июня.

Как следует из технического задания, создаваемая система ОКУЛУС будет анализировать не менее 200 тыс. изображений в сутки с погрешностью не более 20%. Алгоритмы искусственного интеллекта будут также выявлять материалы с признаками терроризма и экстремизма, записи, в которых содержатся призывы к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес государственных символов и органов власти, пропаганда наркотиков, суицида и нетрадиционных сексуальных отношений.

Также в ОКУЛУС разработчику нужно будет реализовать распознавание текста на изображениях и видео, QR-кодов, переписки в чатах и мессенджерах, пишут "Известия".