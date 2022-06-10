10 Июня 2022
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Общество В России
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото: Pexels

Доля авиабилетов за рубеж на июньские праздники превысила 10%

19% авиабилетов на предстоящие июньские выходные были куплены россиянами на зарубежные направления.

По данным компании "Авиасейлс", этот показатель за аналогичный период впервые за три года превысил порог в 10%. На первом месте – Турция (средняя стоимость билета туда-обратно – 43,5 тыс. руб.). Далее среди предпочтительных стран у жителей России - Армения (28,6 тыс. руб.), Казахстан (30,5 тыс. руб.), ОАЭ (61,2 тыс. руб.) и Грузия (38,3 тыс. руб.), сообщают "Ведомости".

Напомним, российский президент Владимир Путин поручил увеличить предельный кэшбэк для туристических поездок в два раза — до 40 тыс. руб. Речь идёт о поездках в регионы Дальнего Востока.

Теги: авиабилеты, туризм



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