10 Июня 2022
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Политика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

С осенней сессии для думских комитетов введут KPI

В Госдуме с осенней сессии, которая стартует с 12 сентября, для комитетов введут KPI – оценку эффективности их работы по ключевым показателям.

Как заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, проводить оценку работы комитетов будут дважды в год – в конце каждой из двух парламентских сессий: весенней и осенней. Итоги будут объявлять на совете Думы. Результаты оценки комитетов  обещано сделать открытыми. В регламенте Госдумы KPI для комитетов фиксировать не будут.

По словам парламентария, при разработке KPI ставилась задача, чтобы комитеты "не только работали по повестке исполнительной власти, но и сами создавали повестку". Оценивать деятельность комитетов предлагается по трем категориям показателей: "процедурному", "смысловому" и "контрольному".

Как отметил Мельникова, когда комиссия будет видеть, что оценки низкие, сделает выводы. Он не исключил, что какие-то решения по итогам будут выносить и фракции, которые участвуют в формировании [руководства] комитетов, пишут "Ведомости".

Напомним, партия "Единая Россия" решила оценить свои резервы на фоне прошедших выборов в Госдуму. Стало известно о введении системы ключевых показателей эффективности (KPI) для отделений партии во всех 85 регионах. 

Теги: KPI, Госдума, депутаты



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