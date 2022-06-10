Минпромторг ожидает двукратное снижение продаж автомобилей в 2022 году

Российский рынок легковых автомобилей упадет на 55%, говорится в прогнозе Минпромторга.

Его данные в Совфеде озвучил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян. По его словам, "до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс. автомобилей". В стране в настоящее время период "пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий", — считает он, сообщает "Интерфакс".

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году было продано 1,67 млн легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта.

Напомним, штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно покинуть рабочие места в течение июня с правом на компенсацию. Работники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять.