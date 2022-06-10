ЦСР: к концу года может произойти значительный прирост безработицы в ряде регионов РФ

К концу 2022 года часть регионов России может столкнуться со значительным приростом безработицы.

По словам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), прежде угроза существует для субъектов с ярко выраженной промышленной структурой экономики.

В 53 регионах показатель увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января — марта текущего года. Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%).

Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.).

В то же время, по мнению экспертов, работодатели чаще будут использовать другие инструменты оптимизации фонда оплаты труда — перевод сотрудников в простой или сокращение переменной части зарплат, пишет "Коммерсант".

Хотя сейчас уровень безработицы в России находится на минимальном уровне за всю историю (данные за май), риски на рынке труда сохраняются, "надо держать ситуацию под контролем", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.