На рейсах "Аэрофлота" Coca-Cola заменили на Pepsi, а шампанское на просекко

Авиакомпания "Аэрофлот" заменила продукцию компании Coca-Cola на напитки PepsiCo.

Речь идёт о бизнес-классе.

Напиток Sprite заменен в бизнес-классе на производимый PepsiCo 7Up, также в литровой упаковке. Перевозчик поменял не только производителя напитков, но и упаковку, в которой они будут загружаться в самолеты. Если ранее Coca-Cola подавалась в алюминиевых банках емкостью 0,33 л, теперь в самолеты будут загружаться напитки Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в емкостях объемом 1 л, предположительно в бутылках для розлива в стаканы.

Произошли изменения и в винной карте. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоимость в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоимость в Европе €10-14 за бутылку).

В "Аэрофлоте" объяснили изменения и замены в ассортименте напитков сбоями в поставках продукции и логистике ввоза на территорию России, сообщает РБК.

В апреле национальный перевозчик заменил французское шампанское на российское игристое вино в бизнес-классе, а из меню эконом-класса убрал апельсиновый сок.

Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" намеревается заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов.