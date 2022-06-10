10 Июня 2022
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Путин поручил увеличить туристический кэшбэк до 40 тыс. рублей

Российский президент Владимир Путин поручил увеличить предельный кэшбэк для туристических поездок в два раза — до 40 тыс. руб.

Речь идёт о поездках в регионы Дальнего Востока. По программе можно было вернуть 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.

Ответственным за поручение указан глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 30 сентября.

С начала текущего года программой туристического кэшбэка воспользовались 2,4 млн граждан, купившие туры на 44 млрд руб.

Напомним, рост цен в туристической отрасли (размещение, услуги, транспорт и т.д.) в 2022 году будет в диапазоне инфляции, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Теги: туристический кэшбэк, Дальний Восток, туризм



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