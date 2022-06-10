СМИ: зависшие в НРД средства российских банков оцениваются в миллиарды евро

На корреспондентских счетах Национального расчетного депозитария (входит в группы "Московская биржа") застряли миллиарды евро российских банков, компаний и инвесторов.

Это случилось после того, как 3 июня Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. Речь может идти о сумме в €4,5-7 млрд, сообщает Frank Media со ссылкой на источники.

В конце февраля сумма "замороженных" в НРД средств оценивалась в €15 млрд, но с того момента часть средств удалось вывести.

Проблемы с валютными расчетами через депозитарий начались после того, как Евросоюз, Великобритания и США стали вводить санкции против компаний и банков России в ответ на спецоперацию на Украине.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о шестом пакете санкций, введённом против РФ. В частности, он заявил, что, судя по всему, цель этих мер – не Россия, а пожар мировой революции в экономике.