Минэкономразвития России предлагает внешнее управление для ушедших из РФ компаний

Минэкономразвития России предлагает вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%, сообщает ТАСС.

"В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что правительство РФ намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.