Минобороны РФ: украинские националисты готовят провокации с отравляющими веществами

Украинские националисты готовят провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам

покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия", - говорится в сообщении.

Конашенков также проинформировал об уничтожении объектов военной инфраструктуры Украины.

С начала проведения операции уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. Среди них: 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.

В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка, и Суровцевка.