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расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский (2019) | Фото: Накануне.RU

Дмитрия Пумпянского с семьей включили в санкционные списки ЕС

Российский предприниматель, мажоритарный акционер, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы "Синара", Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии решении, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с бизнесменом под санкции попали его жена Галина и сын Александр Пумпянский.

Санкции был введены в связи с тем, что компания Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, в том числе с РЖД, "Газпромом" и "Роснефтью". Отмечается, что 24 февраля Пумпянский вместе с другими 36 бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского правительства. На встрече обсуждались действия в связи с западными санкциями.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу , показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине. Это также показывает, что он является одним из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - говорится в документе.

Кроме Пумпянских, в список попали руководитель "Уралхим" Дмитрий Мазепин и его сын Никита, глава "СИБУРа" Дмитрий Конов, "Русагро" Вадим Мошкович, глава "Фосагро" Андрей Гурьев, СЕО "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава "ВК" Владимир Кириленко, "Еврохим" Андрей Мельниченко, от "Магнит" Александр Винокуров и от "Роснано" - Сергей Куликов.

Ранее под санкции Канады попал уральский полпред Владимир Якушев. Кроме того в санкционные списки попали Уральский банк реконструкции и развития, Уралвагонзавод и Каменск-Уральский металлургический завод.

Теги: Дмитрий Пумпянский, санкции, ЕС, Евросоюз



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