10 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Делегация РФ не планирует уступать украинской стороне в переговорах

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в состав российской делегации, участвующей в переговорах с представителями Киева, заявил, что делегация РФ не уступит ни одного переговорного пункта.

"С учетом того, что переговоры проходят весьма непросто, [я бы предпочел] об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам - военным, политическим, гуманитарным - как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией", - приводит его слова ТАСС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры российской и украинской стороны ведутся для "прекращения бессмысленного кровопролития". По ее словам, "уже достигнут некоторый прогресс".

Она выразила надежду на то, что "на следующих раундах переговоров РФ и Украины будет сделан более значительный шаг вперед". Также Захарова добавила, что встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анталье планируется с участием главы МИД Турции.

Теги: переговоры, военная спецоперация, украина



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