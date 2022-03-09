ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС

ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Об этом во время брифинга журналистам сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что в ведомстве считают эти действия целенаправленными и провокационными.

"Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению это подтверждает целенаправленный и абсолютно провокационный характер действий националистов", - сообщил замглавы Минобороны.

Сообщается, что Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС.

Напомним, контроль над ЧАЭС был установлен 24 февраля. Радиоактивный фон в районе АЭС был в норме. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.

Безопасность энергоблоков осуществляется вместе с военнослужащими украинского батальона охраны АЭС.