Украина согласовала только три гуманитарных коридора из 10

Россия выступила с очередной инициативой к "официальному Киеву" по открытию сегодня 10 гуманитарных коридоров, и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию, сообщил Накануне.RU начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Однако Украина отвергла предложенные маршруты для эвакуации на территорию РФ.

"Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено ещё три – из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая. Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом – восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам.Это говорит о том, что те кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры в полном объеме не владеет обстановкой на земле. Вместе с тем, учитывая нашу ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что украинские власти лгут о том, что в Украине нет желающих эвакуироваться на территорию России. Только за сутки в базе ведомства появилось 48 543 обращения жителей Украины и иностранных граждан с просьбами об эвакуации в Россию. Всего в настоящий момент такое желание высказали 2 589 910 человек из 1 917 населенных пунктов Украины.

"На многочисленные обращения посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров – это тоже наглая ложь! Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договоренностями на десяти гуманитарных коридорах инициированных Российской Федерацией и трех дополнительно по просьбе украинской стороны, Вооруженными Силами России введены "режимы тишины", которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени. Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля, как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колон на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано. Мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались", - подчеркнули в ведомстве.

При этом силы ВСУ используют "режимы тишины" для перегруппировки подразделений и националистических батальонов, перемещения вооружения и военной техники, а также наращивания сил и средств.

Кроме того, с 9.57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь в том числе по позициям Вооруженных Сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной практически не прекращается. На Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов велся интенсивный огонь с применением минометов.



Аналогичная ситуация была и 8 марта в ходе объявленного "режима тишины" при выводе из Сум иностранных граждан и небольшого количества мирного населения.

"Обращаемся к авторитетным международным организациям, к Международному Комитету Красного Креста с просьбой принять безотлагательные меры по стимулированию киевских властей к выполнению всего комплекса мероприятий по подготовке к проведению эвакуации и формированию гуманитарных колонн. И самое главное, чтобы проводилось оповещение о местах сбора и открытии гуманитарных коридоров по всем каналам связи, а также с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения. Мы очень надеемся на ваш действенный механизм контроля, в том числе на земле, как мэры украинских городов на практике осуществляют подготовку к гуманитарным операциям, так как ложь и обман киевской власти становятся уже невыносимыми.

По данному вопросу в Международный Комитет Красного Креста мы отправили официальное обращение. Боевики националистических батальонов, продолжают применять запрещенные методы ведения боевых действий, а именно – посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, пытки гражданского населения. В настоящее время в заложниках, в качестве "живого щита", радикалы продолжают удерживать более 4,5 млн мирных граждан, а также 1 197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами", - говорится в сообщении.

В минобороны отмечают, что положение граждан в Мариуполе в результате чудовищных действий националистов достигло катастрофических масштабов.