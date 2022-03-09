Путин поручил проверить, как срочники оказались на Украине
В Кремле заявили, что перед проведением спецоперации по указанию президента России до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.
"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для поверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - заявили в Кремле.
В Минобороны признали проблему и заявили, что большая часть срочников уже выведена с места проведения операции. Вместе с тем, некоторое количество срочников попали в плен в результате нападения нацбатальона на подразделение, отвечавшее за тыловое обеспечение.