09 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Армия и ВПК Украина
Владимир Путин на форуме &quot;Россия зовет!&quot; (2021) | Фото: Форум &quot;Россия зовет&quot;, скриншот трансляции

Путин поручил проверить, как срочники оказались на Украине

Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники.

В Кремле заявили, что перед проведением спецоперации по указанию президента России до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для поверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - заявили в Кремле.

В Минобороны признали проблему и заявили, что большая часть срочников уже выведена с места проведения операции. Вместе с тем, некоторое количество срочников попали в плен в результате нападения нацбатальона на подразделение, отвечавшее за тыловое обеспечение.

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