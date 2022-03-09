09 Марта 2022
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Общество Челябинская область
(2022) | Фото: t.me/razvozhaev

Челябинский хоккеист рассказал, как их вывозили с Украины

Челябинский хоккеист Артем Севанькаев, игравший за украинскую команду "Днепр", рассказал, как их эвакуировали из Херсона в Севастополь.

По его словам, когда он проснулся 24 февраля, увидел сообщения от родных, что началась спецоперация. Днем он сам услышал звуки взрывов. Один раз ему пришлось прятаться в бомбоубежище после "пары хороших прилетов", где он просидел один час. Когда стало тише, он вернулся домой.

Эвакуировали хоккеистов после обращения к губернатору Алексею Текслеру, который связался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В их эвакуации приняло участие огромное число людей, был задействован Черноморский флот. С Украины смогли выехать 24 человека, в том числе три ребенка. "Мы два дня прожили с нашими солдатами, за что им спасибо. К нам хорошо относились, кормили, поили, всегда интересовались, что нам надо и как помочь", - рассказал Артем Севанькаев "Известиям".

В Украине, по словам Севанькаева, остались другие хоккеисты, которые сейчас находятся в Харькове и Краматорске.

Эвакуировать хоккеистом помогали и росгвардейцы из Карачаево-Черкессии. Как рассказали в пресс-службе южноуральского управления Росгвардии, они обеспечили безопасность во время сбора спортсменов из нескольких адресов, а также при движении по пригородным автодорогам, на которых все еще не безопасно. Кроме того, вместе с хоккеистами была эвакуирована семья местных жителей.

Хоккеисты уже направились на поезде в Москву, а оттуда они отправятся в Челябинск.

Теги: хоккеисты, украина,



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