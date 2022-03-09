Больше 21 тысячи домовладений в Челябинской области подключат к газу

В Челябинской области в 2022 году планируется подключить к газу более 21 тысячи домовладений, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор региона Алексей Текслер отмечал, что одним из сдерживающих факторов в вопросах газификации является вопрос приобретения внутридомового газового оборудования и оплата его подключения. "Поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории", - подчеркнул глава региона.

Как сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, в настоящий момент уровень газификации в регионе составляет 77%. В 2021 году в программе догазификации участвовали 1 тыс. 413 домовладений.

"На сегодня принято в работу более 23 тысяч заявок. Уже заключено более 10 тысяч договоров, на подписании находятся порядка 2,5 тысячи. Выполнены работы до границ земельного участка почти 2,5 тысячи домовладений", - отметил он.

На реализацию программы догазификации из областного бюджета выделено более 1 млрд рублей. В результате будет построено в 2022 году 400 километров сетей газораспределения, что позволит подключить к газу порядка 10 тысяч домовладений.

Подведение газопровода к границам домовладения для граждан абсолютно бесплатно. Жителям придется заплатить только за присоединение к сети и установку газового оборудования в доме. Для некоторых категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки.

"По инициативе губернатора Челябинской области с 1 июля 2021 года в регионе ввели новую меру поддержки по подаче газа уже внутри домовых участков. Она предоставляется в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Максимальная сумма субсидии — 60 тыс. рублей", - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В феврале был принят законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, которые могут получить социальную помощь на установку внутридомового газового оборудования. Теперь получить выплату на приобретение и установку газового оборудования в размере 60 тыс. рублей смогут инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

В 2021 году компенсацию получили 250 южноуральцев. После принятия законопроекта такой мерой поддержки смогут воспользоваться более 4,5 тыс. человек. Кроме того, жители могут направить средства регионального материнского капитала на покупку газового оборудования.

Как рассказал генеральный директор АО "Газпром газораспределение Челябинск" Владимир Серадский, за два месяца текущего года было получено 5,5 тыс. заявлений на социальную догазификацию. Подать заявку можно через портал госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона.