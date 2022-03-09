09 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

У Зеленского насчитали уже больше 10 покушений

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на того покушались уже более десятка раз. Об этом он сказал "Украинской правде".

По его словам, есть оперативная информация, что какие-то ДРГ постоянно хотят зайти в правительственный квартал. Видимо, он считает все такие сообщения попытками покушения. Подоляк уверен, что цель России - "убить ключевого менеджера страны".

Сам Зеленский заявляет, что он в Киеве, но точно идентифицировать его местонахождение невозможно. Последний раз он достоверно записал ролик из центра Киева вечером 25 февраля.

Теги: украина, владимир зеленский



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