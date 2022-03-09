"Единая Россия" выступила за введение госрегулирования цен на основные товары - Хинштейн

В "Единой России" считают спекулянтов виновниками роста цен на ряд основных товаров, таких как продукты питания, детские товары, медикаменты, стройматериалы и т.д.

В партии заявили, что вместе с правительством прорабатывают вопрос регулирования (вероятно, государственного) цен на ряд товаров.

Вопрос также будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем Федеральной антимонопольной службы.

"Это одна из острейших тем, нам оставаться в стороне абсолютно неправильно. Такая инициатива уже подготовлена и может быть внесена. Проблема в спекулянтах, которые наживаются на тяжелом положении, у них товарный запас на два месяца сформирован", - заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

"Ежедневно мы с коллегами получаем тревожные сообщения о росте цен на многие продукты и товары со всей страны: сахар, соль, молоко, крупы, лекарства, стройматериалы, детское питание - всего не перечислишь. В Самарской области, например, за последние четыре дня детская смесь в несетевых магазинах подорожала в 1,5-2 раза. Собственно, мы видим это и сами, т.к. также ходим по магазинам и питаемся не святым духом, - заявил депутат. - Понятно, когда речь идёт об импортных товарах, привязанных к курсу валюты. Но почему производители отечественного сахара подняли цены с 54 до 75 руб/кг? На маргарин со 114-115 до 182-195 руб/кг? С чего вдруг дорожает российский пиломатериал?".

"Объяснить такое ничем, кроме желания коммерсантов зафиксировать свою прибыль в долларах/евро, невозможно. Это чистой воды спекуляция, попытка нажиться в непростые времена на чужих бедах строго по поговорке: кому — война, кому — мать родна. Мириться с этим нельзя! – продолжает Хинштейн. - Считаю, что необходимо вводить госрегулирование цен на первоочередные товары и услуги. Соответствующие законодательные инициативы мы с коллегами по "ЕР" предварительно уже подготовили".

Примечательно, что в комментарии Хинштейна нет ничего про ограничение роста ставки на кредит для предпринимателей или про отмену маркировки товаров в условиях кризиса, о которой слезно просят производители.