СМИ: Германия больше всех противится новым санкциям ЕС в отношении России

Германия больше всех из стран ЕС сопротивляется принятию нового пакета санкций в отношении России, нацеленных на крупнейшие банки и энергетический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии нескольких дипломатов и некие документы.

Так, по данным издания, Берлин противится добавлению Сбербанка в список кредитных организаций, отключенных от SWIFT. Ранее крупнейший российский банк был выведен из-под этой санкции в рамках защиты транзакций, связанных с энергетикой. Но теперь страны Центральной и Восточной Европы призывают отказаться от этого исключения.

Также против отказа ЕС от поставок углеводородов из России высказался канцлер Германии Олаф Шольц, он называл этот сектор "крайне важным" для европейской экономики, отметив, что продолжение импорта из России нефти и газа является "сознательным решением".