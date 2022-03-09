09 Марта 2022
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Общество Москва
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (2020) | Фото: Совет Федерации

Резкий рост банковских ставок по выданным ранее коммерческим кредитам проверит Генпрокуратура

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить практику резкого поднятия банковских ставок по уже выданным ранее коммерческим кредитам.

По словам Титова, к нему поступают многочисленные жалобы: предприниматели сообщают о повышении ставок даже в тех случаях, когда в условиях кредитных договоров оговаривается невозможность такого действия, сообщает пресс-служба омбудсмена. После одномоментного поднятия ключевой ставки ЦБ подобная практика стала массовой. В обращении омбудсмена приводятся примеры из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Кировской и Тверской областей, Пермского края, республик Карелия и Мордовия. В описанных случаях ставки выросли в два-три раза по сравнению с первоначальными, составив в итоге 22 – 34% годовых.

"Наверняка сводка не полная, - отметил Титов. – Если изучить ситуацию более пристально, список банков будет исчисляться десятками. По этому поводу можно сказать только одно: требование возвращать заём под 25% станет автоматическим приговором для бизнеса. Можно, конечно, обосновывая действия банков, ссылаться на повышение ставки ЦБ, но факт остается фактом. Наша власть должна отдавать себе отчет, что, если не ввести немедленный мораторий на рост ставок по уже выданным кредитам, вал банкротств со стороны заемщиков неизбежен".

Для малого и среднего бизнеса уже разработаны программы с фиксированными ставками от 8,5 до 15% (с возможностью перекредитовать старые займы).

"Это, несомненно, правильно, мы давно говорили о необходимости отвязать ставку по кредитам для бизнеса от ключевой ставки. Но польза от программ будет только в том случае, если они охватят большинство заемщиков. Плюс нельзя забывать о том, что вне реестра МСП остаются около 900 тыс. субъектов. Среди них дочки иностранных компаний, дочки российских госкомпаний, те, кто не вписался в критерии МСП лишь чуть-чуть. И в них занято очень много сотрудников", - подытожил Титов.

Теги: Борис Титов, Игорь Краснов



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