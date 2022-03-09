В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус

Сегодня днем на Уктусе (Екатеринбург) в пассажирском автобусе № 083 произошло возгорание. Происшествием в социальных сетях поделились очевидцы, что в это время находились вблизи перекрестка улиц Щербакова и Лыжников, где и загорелся транспорт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в салоне находилось 12 пассажиров, которые и сообщили водителю о запахе гари в средней части автобуса. После остановки и выхода всех людей, в машине произошло возгорание. По предварительной версии, загорелась проводка.

Первичными средствами транспорт потушить не удалось, из-за чего на место выезжали спецавтомобили МЧС и дознаватели. К счастью, никто из людей не пострадал.

В администрации также пообещали, что заключение о причине возгорания будет готово 12 марта. По информации перевозчика, автобус 2018 года выпуска, обслуживает его ООО "Уралтрансгрупп".