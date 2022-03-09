Детские сады Пушкинского района массово жалуются на надлежащие исполнение контрактов "Артис-Детское питание"

В октябре 2021 года Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга провел тендер на поставки продуктов в 51 детский сад Пушкинского района. Победу на торгах одержал крупнейший частный комбинат города «Артис-Детское питание». Для этого ему пришлось занизить стартовую цену почти на 20%. Теперь руководство детских садов массово жалуется на работу поставщика.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), уже пять образовательных учреждений направили официальные претензии в адрес «Артис-Детское питание». Так, детский сад №11 Пушкинского района чуть более чем за два месяца сотрудничества с комбинатом составил три претензии к работе, последняя датирована 2 марта.

Достоверно неизвестно, какие именно вопросы возникли у руководителей детских садов к качеству услуг «Артис-Детское питание», однако официальные претензии госучреждения предпочитают составлять, когда происходят существенные нарушения, которые начинают носить массовый характер.

Ранее СМИ обратили внимание на ситуацию в Городской больнице №40 Курортного района, где с начала 2021 года за поставки отвечает «Артис-Детское питание». Руководство медучреждения регулярно жалуется на урезание порций и нарушение технологических карт. Например, пациентов больницы уже пытались накормить борщом без свеклы, говяжьим гуляшом без мяса и манной кашей без крупы. При этом, еда перевозилась в антисанитарных условиях, что уже зафиксировано Роспотребнадзором.

Обращает на себя внимание тот факт, что нарушения допускаются «Артис-Детское питание» систематически, но по какой-то причине комбинат продолжает получать государственные контракты. В 2020 году Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель с участием «Артис-Детское питание». Как установили антимонопольщики, в противоправный сговор с компанией вступили чиновники Колпинского района, которые помогали комбинату получать госконтракты. За сговор предприятие отделалось штрафом.