09 Марта 2022
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Общество В России
(2011) | Фото:

Discovery и Eurosport прекратят вещание в России

Кабельные телеканалы, входящие в сетку Discovery, прекратят вещание в России. Это само семейство Discovery, а также Animal Planet, TLC, семейство Eurosport и др. – всего 15 брендов, которые транслируются в России через "Медиа Альянс", СП Discovery и "Национальной медиагруппы", передает Reuters.

"Национальная медиагруппа" также сотрудничала с Netflix, который в конце 2020 года запустил локализованную версию сервиса в России, а в минувшее воскресенье приостановил работу в РФ в связи с военной операцией ВС РФ на Украине.

Теги: Discovery, Eurosport, вещание



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