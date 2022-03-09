09 Марта 2022
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Общество Челябинская область
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

В Челябинской области предприятия уведомили об увольнение почти 1,9 тыс. работников

В Челябинской области работу могут потерять 1 тыс. 865 человек. 143 организации уведомили Главное управление по труду и занятости региона о планируемых увольнениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них шесть организаций сообщили о массовых сокращениях. Речь идет об 1 тыс. 10 работниках, но как отметили в управлении, фактически работу могут потерять 679 человек в период с марта по июнь 2022 года.

В режиме неполной занятости находятся 1 тыс. 531 человек, в том числе 114 человек в связи с введением ограничительных мер. На временной дистанционной работе из-за ограничительных мер находятся 804 человека.

Теги: работа, сокращения,



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