09 Марта 2022
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Экономика В России
McDonald’s в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, как власти России намерены проводить национализацию имущества иностранных компаний

Партия "Единая Россия" заявила, что правительственная комиссия одобрила пакет мер поддержки экономики, включающий в себя введение механизма национализации имущества иностранных компаний.

Проект позволяет при прекращении деятельности компании вводить в ней внешнее управление, если более 25% там владеют представители недружественных стран, передает РИА Новости.

"Внешнее управление будет вводиться решением суда. При этом собственник сможет за пять дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников - иначе суд на три месяца назначает временную администрацию, затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорят в "ЕР" о механизме национализации.

Теги: национализация, механизм, единая россия, имущество, иностранная компания



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