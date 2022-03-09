Экономическую ситуацию на Среднем Урале обсудят на заседании областного штаба

В самое ближайшее время на Среднем Урале пройдет заседание областного штаба по текущей экономической ситуации. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Сегодня на площадке центра "Мой бизнес" в Нижнем Тагиле состоялась встреча омбудсмена с местными предпринимателями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, обсуждались обращения бизнесменов о передаче имущества в муниципальную собственность, о регистрации предприятия по спорному адресу, о задолженности по муниципальному контракту и другие вопросы.

Комментируя текущую экономическую обстановку, Артюх рассказала, что включена в работу областного оперативного штаба по мониторингу социально-экономической ситуации и формированию предложений о мерах по нивелированию последствий экономических санкций. Заседание штаба планируется уже в ближайшие дни.

"Общаясь с бизнесом, готовлю и направляю губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложения о мерах поддержки в связи с санкциями. Работа в самом разгаре", - добавила Елена Артюх.

Напомним, недавно Куйвашев объявил перечень мер, которые, как предполагается, помогут сохранить бюджет региона в непростой экономической ситуации, в том числе из-за введенных против России санкций.