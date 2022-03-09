Автомобили стоимостью до 10 млн рублей больше не будут считаться роскошью – Мишустин

В России поднимут порог стоимости автомобиля, после которого машина считается роскошной и требует уплаты "налога на роскошь" (повышающего коэффициента к налогу на транспорт), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас налог требуется уплатить с машины, если она стоит от 3 млн руб., но Минпромторг уже подготовил проект повышения порога до 10 млн руб.

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. должны платить налог с коэффициентом 1,5. Для машин возрастом один-два года он рассчитывается по коэффициенту 1,3, возрастом два-три года — 1,1.