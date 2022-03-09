09 Марта 2022
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Экономика В России
Ламборгини, Lamborghini (2014) | Фото:Wikipedia.org/William Hoiles

Автомобили стоимостью до 10 млн рублей больше не будут считаться роскошью – Мишустин

В России поднимут порог стоимости автомобиля, после которого машина считается роскошной и требует уплаты "налога на роскошь" (повышающего коэффициента к налогу на транспорт), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас налог требуется уплатить с машины, если она стоит от 3 млн руб., но Минпромторг уже подготовил проект повышения порога до 10 млн руб.

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. должны платить налог с коэффициентом 1,5. Для машин возрастом один-два года он рассчитывается по коэффициенту 1,3, возрастом два-три года — 1,1.

Теги: роскошь, налог, автомобиль, правительство



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