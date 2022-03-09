Юные кадеты и армейцы почтили память уральского разведчика Николая Кузнецова

Сегодня в Екатеринбурге кадеты местного суворовского училища и юнармейцы почтили память уральского разведчика Николая Кузнецова. Ребята очистили от снега и грязи территорию вокруг монумента прообраза Штирлица в день его гибели на линии фронта в 1944 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, будущие офицеры всего за час расчистили проход к монументу и убрали сугробы, после чего возложили венок и цветы.

"Николай Кузнецов - это выдающийся советский разведчик времен Великой Отечественной войны. И сегодня мы наводим порядок у его мемориала. Мы чтим его память, гордимся его подвигами и стремимся сохранить память о нем. Я учусь в Суворовском военном училище и Николай Кузнецов — это пример для меня", — сказал кадет Екатеринбургского Суворовского военного училища Роман Горпинченко.

Уже не первый год организаторами памятных мероприятий выступает Фонд святой Екатерины. Так, в мае с поддержкой фонда в Екатеринбурге была создана мультимедийная выставка, посвященная жизни и работе легендарного разведчика. Всего за несколько дней после открытия ее посетило свыше 4 тыс. человек, а уже к концу 2021 года члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 отдали проекту победу в номинации "Использование технологий", признав экспозицию лучшей в мире.

"Бережное и трепетное отношение к героическому прошлому нашей страны во все времена было и остается важнейшим направлением работы Фонда святой Екатерины. В прошлом году мы отрыли постоянную мультимедийную экспозицию в парке "Россия – моя история", посвященную Николаю Кузнецову, которую посетило более 40 тыс. человек. Два раза в год – в день смерти и день рождения - вместе с суворовцами и юнармейцами мы наводим порядок и возлагаем цветы к монументу Николая Ивановича", – комментирует заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

В фонде отметили, что этот год также стал особенным. На площадке парка "Россия – моя история" состоялась презентация книги "Николай Кузнецов. Герой. Разведчик. Легенда", созданной коллективом тюменских авторов во главе с ветераном госбезопасности и писателем Николаем Зензиным. Суворовцы и юноармейцы не только встретились с авторским коллективом, но и получили именные экземпляры издания с автографами.