09 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

В Прикамье погибшего на Украине контрактника наградили посмертно

В Пермском крае жителя Лысьвы Виталия Габтуллина, погибшего при выполнении специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, посмертно представили к Ордену Мужества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Житель Прикамья погиб 3 марта.

"Администрация Лысьвенского округа выражает искренние соболезнования родственникам погибшего. По словам командира войсковой части: "Виталий проявил преданность Родине, верность военной присяге. В боевой обстановке проявил высокие качества воина", - говорится в сообщении.

Теги: контрактник, Виталий Габтуллин, Орден мужества



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