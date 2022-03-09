В Прикамье погибшего на Украине контрактника наградили посмертно

"Администрация Лысьвенского округа выражает искренние соболезнования родственникам погибшего. По словам командира войсковой части: "Виталий проявил преданность Родине, верность военной присяге. В боевой обстановке проявил высокие качества воина", - говорится в сообщении.

В Пермском крае жителя Лысьвы Виталия Габтуллина , погибшего при выполнении специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, посмертно представили к Ордену Мужества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.





