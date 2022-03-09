Правительство готово отменить налог на проценты по вкладам от 1 миллиона рублей

Правительство РФ в качестве меры поддержки населения готово отказаться от введенного в прошлом году подоходного налога в 13% с процентов по банковским вкладам, размер которых превышает 1 млн руб.

"После повышения ключевой ставки увеличились проценты по вкладам, а значит вырастут доходы и налоги. Отмена такой нормы не только за прошлый, но и за текущий год позволит поддержать граждан и сохранить сбережения", - заявил на заседании правительства председатель кабмина Михаил Мишустин.