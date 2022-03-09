09 Марта 2022
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Происшествия Центральный ФО
Разлив битума (2022) | Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области

Озвучена возможная причина взрыва резервуара с битумом в Пензе

Повреждение емкости с битумом на энергоснабжающем предприятии в Пензе могло произойти в результате нарушений технологических процессов, сообщает "Интерфакс".

"На производстве осуществлялась перекачка битума в ёмкости для хранения. Нарушение техпроцессов при подогреве емкости могли привести к ее повреждению", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что взрыва на предприятии не было.

Напомним, по данным управления МЧС по Пензенской области, в 8.40 (по московскому времени) поступило сообщение о разгерметизации расположенного на улице Антонова резервуара для хранения битума.

"К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники", - уточнили в управлении.

Разлив битума(2022)|Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области

Теги: Битум, взрыв, резервуар, пенза, погибшие, пострадавшие



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