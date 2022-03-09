Озвучена возможная причина взрыва резервуара с битумом в Пензе

Повреждение емкости с битумом на энергоснабжающем предприятии в Пензе могло произойти в результате нарушений технологических процессов, сообщает "Интерфакс".

"На производстве осуществлялась перекачка битума в ёмкости для хранения. Нарушение техпроцессов при подогреве емкости могли привести к ее повреждению", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что взрыва на предприятии не было.

Напомним, по данным управления МЧС по Пензенской области, в 8.40 (по московскому времени) поступило сообщение о разгерметизации расположенного на улице Антонова резервуара для хранения битума.

"К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники", - уточнили в управлении.