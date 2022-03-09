09 Марта 2022
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Правительство пышет оптимизмом и готовит "меры поддержки" авиакомпаний

Правительство России приняло комплекс решений для поддержки транспортной отрасли, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

По его словам, эти меры позволят обеспечить помощь авиаперевозчикам в сохранении парка иностранных самолетов.

Также власти готовят ответные санкции-ограничения для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты. Пока не очень понятно, как именно это поддержит (кроме моральной сатисфакции) отечественных судовладельцев и промышленников.

 Также Мишустин заявил о "снижении влияния международных организаций на работу железнодорожного транспорта".

Между тем, по данным "Коммерсанта", авиаторы уже сомневаются в возможности российской поддержки западных самолетов.

Так, предложенный Минтрансом план продления сертификатов летной годности иностранных самолетов и их самостоятельного обслуживания в РФ вызвал критику участников рынка. Отсутствие обновлений ПО и авторского надзора разработчиков, говорят игроки, может серьезно повлиять на безопасность полетов.

Грозят сложности и российскому парку "Суперджетов", которому французский производитель отказал в обслуживании двигателей.

Теги: правительство, михаил мишустин, авиакомпании, поддержка



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