09 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирок из Египта, устроивших пьяный дебош на борту

В аэропорту Екатеринбурга задержали двух девушек, прилетевших из Египта. Они устроили пьяный дебош на борту.
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Как сообщили Накануне.RU в УТ МВД России по УрФО, все случилось вечером 7 марта, в преддверии Международного женского дня. В дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к самолету, прибывшему рейсом "Хургада – Екатеринбург", срочно требуется наряд полиции.

На месте выяснилось, что во время полета две пассажирки, находясь по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, закурили на посадочном месте. А на все замечания бортпроводников дамы отреагировали грубой нецензурной бранью.

Дебоширками оказались жительница Челябинска и уроженка Удмуртии, обе 1997 года рождения. Силовики доставили девушек в дежурную часть линейного отдела и составили на них административные протоколы.

Теги: аэропорт, дебош, МВД, Египет, Екатеринбург



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