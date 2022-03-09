В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирок из Египта, устроивших пьяный дебош на борту

В аэропорту Екатеринбурга задержали двух девушек, прилетевших из Египта. Они устроили пьяный дебош на борту.

Как сообщили Накануне.RU в УТ МВД России по УрФО, все случилось вечером 7 марта, в преддверии Международного женского дня. В дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к самолету, прибывшему рейсом "Хургада – Екатеринбург", срочно требуется наряд полиции.

На месте выяснилось, что во время полета две пассажирки, находясь по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, закурили на посадочном месте. А на все замечания бортпроводников дамы отреагировали грубой нецензурной бранью.

Дебоширками оказались жительница Челябинска и уроженка Удмуртии, обе 1997 года рождения. Силовики доставили девушек в дежурную часть линейного отдела и составили на них административные протоколы.