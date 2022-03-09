В Челябинской области главу поселения заподозрили в получении взятки

В Челябинской области в отношении главы Бердяушского городского поселения Саткинского района возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что деньги в размере 65 тыс. руб. подозреваемый передал представитель коммерческой организации за обеспечение победы в конкурсной процедуре на контракт по ремонту оборудования котельной.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.