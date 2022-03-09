09 Марта 2022
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Общество В России Крым
ялта (2014) | Фото: Накануне.ru

Нет оснований не ехать отдыхать в Крым, несмотря на "недружественное окружение" - Кремль

В Кремле не видят оснований для срыва курортного сезона в Крыму и на Кубани из-за военных действий на Украине, в том числе в непосредственной близости от полуострова.

"Мне не известно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма. Вы знаете, что окружение там недружественное, но с другой стороны, наши Вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать безопасность на должном уровне. Никаких оснований ставить это под сомнение не вижу", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги: крым, курортный сезон, украина



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