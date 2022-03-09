Южноуральские власти окажут предприятиям поддержку для развития импортозамещения

Власти Челябинской области окажут помощь южноуральским предприятиям в переориентации для создания импортозаместительной продукции. Такую задачу перед экономическим блоком регионального правительства поставил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Также и наши научные, образовательные организации должны активно включиться в этот процесс, таким образом, мы с вами должны нивелировать влияние санкций, обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, увеличить инвестиционную активность, количество рабочих мест (в связи с планами по импортозамещению), активно вовлекать в этот процесс и наши предприятия оборонно-промышленного комплекса", – подчеркнул Алексей Текслер.

Для этих целей в регионе был создан региональный центр импортозамещения, который возглавил заместитель губернатора Егор Ковальчук. В структуру вошли региональные минэкономразвития и минпром, центр "Мой бизнес", Фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества. Региональные институты будут работать для поиска максимально выгодных и эффективных сценариев для бизнеса.

В рамках политики импортозамещения южноуральские предприятия открывают новые производства. Так, "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" получил льготный заем на запуск производство приводных вал-шестерней различных типоразмеров и модификаций к оборудованию для горно-рудной промышленности, в том числе, уникальных для России крупногабаритных длиной до 4,7 метра. Приводные вал-шестерни используются в проходческих машинах и бурильных установках для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами.

"У КЭВРЗ есть все технические и технологические возможности для запуска новых видов продукции, нацеленной не только на импортозамещение, но и имеющей экспортный потенциал. При выходе цеха на полную мощность 30% производимой продукции может отправляться на экспорт, преимущественно в Казахстан. Кроме того, одним из поставщиков коркинского завода является ЧКПЗ, а потенциальным потребителем продукции – ГК "Южуралзолото", – отметил директор регионального ФРП Сергей Казаков.

В декабре наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил автомобильному заводу "Урал" заем на 2 млрд рублей для производства ведущих мостов и передних осей для грузовых автомобилей. Южноуральское предприятие готово выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и поставлять ее другим российским производителям грузовиков. В рамках проекта планируется локализовать все мосты, в настоящее время импортируемые заводом.

"Этот принципиально значимый не только для самого завода, но и для всего региона и даже страны проект отвечает главным задачам, которые губернатор Алексей Текслер ставит перед областной промышленностью. Это первый настолько масштабный проект в автомобилестроительной отрасли, работа над которым потребует кооперации многих крупных промышленных предприятий и ведущих ВУЗов Южного Урала. Кроме того, создание собственного производства ключевых узлов и автокомпонентов на градообразующем предприятии Миасса – большой шаг в реализации в области политики импортозамещения и локализации комплектующих", - считает Егор Ковальчук.

Федеральные и региональные власти окажут предприятиям поддержку для создания импортозаместительной продукции. В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, продукция или услуги которых важны для жизнеобеспечения, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры. Предусматриваются государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Среди челябинских предприятий на такую меру поддержки смогут претендовать автозавод "Урал", обувная фабрика "Юничел", Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод, ЧТЗ-Уралтрак, "Конар" и другие.

Для малого и среднего бизнеса вводятся дополнительные налоговые льготы. Речь идет об освобождении от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности, для предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог. Как отметила министр экономического развития области Наталья Лугачева, снижение налоговой нагрузки поможет предприятиям сохранить свои финансовые средства, запустить их на решение других актуальных бизнес-задач, поддержит стабильность компании. В настоящий момент министерство экономического развития оценивает, какие меры поддержки особенно актуальны для предприятий области с учетом региональной специфики. После этого будут внесены соответствующие предложения.

"Активное импортозамещение – это самый реальный и надежный механизм устойчивой работы промышленного комплекса и региона, и страны в целом. Самое главное – необходимо найти ресурсы и создать импортозамещающие технологии. На это необходимо время, но другого пути у нас все равно нет", - подчеркнул бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

Алексей Текслер также поручил министерству сельского хозяйства региона обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости, а также не допустить немотивированного роста цен. Для этого поручено на постоянной основе мониторить цены и запасы продуктов питания.

"Мы готовы рассматривать и обсуждать дополнительные меры поддержки наших аграриев и сельхозтоваропроизводителей, готовы усиливать работу по укреплению внутриобластных и межрегиональных кооперационных связей, готовы работать вместе с вами по поиску и замене поставщиков смежной продукции в других дружественных странах. Соответствующие поручения даны экономическому и аграрному блокам областного правительства", - отмечал Алексей Текслер.

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Челябинская область входит по целому ряду значимых показателей в десятку лидеров в российском АПК, а по переработке – в ТОП-5 российских регионов.

К контролю за ценами на продукты питания первой необходимости подключились и депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Они проводят рейды по крупным торговым сетям. В случае выявления нарушений информация будет направлена в надзорные ведомства и контролирующие органы, чтобы не допустить чрезмерный рост стоимости продуктов питания.

Однако, как отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли, что входящие в нее торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары и не испытывают трудностей с доступностью товаров на полках. "Запасы ретейлеров позволяют удовлетворить любой потребительский спрос, а отлаженные бизнес-процессы исключают риски возникновения перебоев в поставках или сокращения ассортимента", - заявил представитель ассоциации.