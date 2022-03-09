09 Марта 2022
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Политика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

В Кремле не знают о желании Набиуллиной покинуть пост главы ЦБ

В Кремле прокомментировали слухи о желании Эльвиры Набиуллиной покинуть свой пост после начала военной операции на Украине, обвала рубля, введения санкций и т.д. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что глава ЦБ даже подавала главе правительства заявление об отставке, но его не приняли.

"Мне об этом не известно, Путин неоднократно давал оценки работе ЦБ", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ, Сбер, ВТБ и другие финансово-аналитические структуры, подконтрольные государству, по заказу правительства просчитывали за месяц до начала военной операции возможные последствия санкций для российской экономики. Но при этом максимально жесткий вариант, который рассматривался – это, якобы, признание Россией ЛНР и ДНР, ведение военных действий не рассматривалось как вариант.

Теги: эльвира набиуллина, кремль, центральный банк, кризис



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