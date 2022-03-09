Екатеринбургский бар предложил коктейли с советской газировкой

После объявления PepsiCO и Coca-Cola о приостановке продажи своих напитков в российских магазинах, екатеринбургский бар "Огонек" не растерялся и предложил своим посетителям коктейли с советской газировкой. Об акции "Назад в будущее" бар написал в Instagram.

"Для кого-то из нас это старое доброе прошлое, но для всех нас это будущее!" - заявили представители бара.

Бесплатная дегустация продлится два дня - 9 и 10 марта. Для напитков бармен использует "Тархун", "Буратино", "Байкал" и "Дюшес".

Напомним, что на фоне постепенного увеличения числа иностранных компаний, отказывающихся сотрудничать с РФ, екатеринбуржцы заявили, что готовы поддерживать отечественных производителей. Согласно опросу сервиса SuperJob, 49% жителей уральской столицы готовы отказаться от иностранных товаров даже после того, как они вернутся на полки российских магазинов.