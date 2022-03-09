09 Марта 2022
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Экономика В России
Ежегодная пресс-конференция Путина, Песков (2015) | Фото: RT

Список запрещенного к вывозу и ввозу в РФ сырья правительство будет утверждать в "считанные часы"

Правительство России готовит перечень сырья и продукции, ввоз и вывоз которых может быть ограничен на фоне санкций. А также озвучит новые меры поддержки на фоне приостановки некоторых зарубежных компаний, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Перечни будут составляться и утверждаться правительством буквально в самые считанные часы", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какое именно сырье будет запрещено к ввозу и вывозу из России.

Также Песков выразил сомнение по поводу того, что из-за ухода западных компаний из России страну ждет миллионная безработица: "Надеемся, что не миллионы, а меньше".

Теги: дмитрий песков, санкции, правительство, запрет, безработица



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