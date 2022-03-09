Список запрещенного к вывозу и ввозу в РФ сырья правительство будет утверждать в "считанные часы"

Правительство России готовит перечень сырья и продукции, ввоз и вывоз которых может быть ограничен на фоне санкций. А также озвучит новые меры поддержки на фоне приостановки некоторых зарубежных компаний, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Перечни будут составляться и утверждаться правительством буквально в самые считанные часы", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какое именно сырье будет запрещено к ввозу и вывозу из России.