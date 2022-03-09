09 Марта 2022
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Армия и ВПК Свердловская область В России
автопробег против &quot;пятой колонны&quot; НОД Екатеринбург (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет автопробег в поддержку Вооруженных сил РФ

Завтра, 10 марта, в Екатеринбурге состоится массовый автопробег.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском региональном отделении Общероссийского народного фронта, акция пройдет в поддержку действий Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты русского населения ДНР и ЛНР. Участники стартуют от Дома офицеров Центрального военного округа (улица Первомайская, 27).

Более 40 автомобилей с флагами России, видов и родов войск Вооруженных сил, патриотических общественных организаций проедут порядка 35 километров по Екатеринбургу. Сбор участников в 11.30, а стартует автопробег в 12 часов.

Теги: автопробег, Дом офицеров, Екатеринбург



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