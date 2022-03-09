09 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Денис Пушилин (2022) | Фото: скриншот RT

Пушилин дал три месяца юрлицам на освобожденной территории для регистрации в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обязал юридических лиц и предпринимателей на освобожденных территориях в течение трех месяцев стать на учет в министерство доходов и сборов ДНР. Об этом говорится в специальном указе.

После этого юридические лица должны в течение шести месяцев привести документы в соответствии с законодательством ДНР. Уставной капитал юрлиц будет пересчитан на рубли по курсу 2,7 рубля за одну гривну.

Три месяца начинают отсчитываться со дня вступления в силу указа о включении территории в зону влияния и ответственности соответствующих администраций ДНР. Таких указаов уже было два. В первом были 36 населенных пунктов, во втором - 31.

Ранее Пушилин ввел бивалютную зону на освобожденных территориях до 31 марта. При необходимости этот срок будет продлен, сказал он на днях.

Теги: ДНР, юрлицо, предприниматель



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