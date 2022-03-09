09 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: army-news.ru

В МИД РФ не исключили, что опасные вещества из украинских биолабораторий попали в руки экстремистов

В украинских биолабораториях рядом с Россией велась разработка компонентов биологического оружия, их сотрудники предоставили данные об экстренном уничтожении документации по разработке опасных веществ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы задаемся вопросом, были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов", - заявила Захарова.

"Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи. Их поддерживало Минобороны США, - считает представитель МИД РФ. - США не удастся отмолчаться по поводу вскрывшихся фактов биологических разработок на Украине, РФ требует подробностей".

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала существование на территории Украины сети "биологических исследовательских объектов". По ее словам, сейчас ведется работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.

Теги: биологическая лаборатория, биологическое оружие, мария захарова, украина



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