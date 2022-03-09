Власти озвучили требования к жилью, предоставляемому свердловчанам в рамках КРТ

В Свердловской области определились с требованиями к жилью, которое должен предоставить застройщик участникам КРТ. Данные требования вместили в себя два постановления, принятые накануне региональным кабинетом министров, сообщает департамент информполитики региона.

Так, среди дополнений в одном из документов, были прописаны такие нормы жилья как: металлическая входная дверь, межкомнатные двери с фурнитурой, и обязательное напольное покрытие. В санузлах должно быть установлено сантехническое оборудование, гидроизоляция, а на полу уложена плитка. В кухне - установлены плита и мойка.

Напомним, что при этом площадь жилья и количество комнат не должны быть меньше, чем в освобождаемом помещении. Более того, квартира или дом должны соответствовать стандартам, принятым федеральным министерством строительства и ЖКХ и применяемым на территории РФ.

Второй документ касается тех граждан, кому жилье в рамках программы будут предоставлять по соцнайму и тех, кто нуждаются в улучшении жилищных условий. Площадь новой квартиры будет определяться, с ориентировкой на норму "квадратов" на человека, установленную в муниципалитете, где реализуется проект. Как отмечают в департаменте, принятые изменения защитят права собственников на получение качественного жилья.

"Подготовлена нормативная база, которая нацелена максимально защитить имущественные права людей, дать им возможность переехать из ветхого и аварийного в современное комфортное жилье. Мы предусмотрели возможность для людей получить денежную компенсацию или равнозначную квартиру. Владельцы комнат смогут обменять их на полноценную квартиру", – отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Напомним, что в 2022 году под КРТ предполагается отдать еще пять территорий Екатеринбурга. На данный момент ведется поиск этих территорий, однако уже известно, что рассматриваются такие районы, как Железнодорожный и Орджоникидзевский.

Не так давно сразу четыре дома на Эльмаше отказались от участия в программе - речь идет об участке на улице Краснофлотцев. При этом жители домов в квартале улиц Шефской - Энтузиастов - Баумана, а также в квартале улицы Донбасской - переулков Черниговского - Суворовского, выразили 100% согласие на участие в программе. К процедуре аукциона мэрия планирует приступить уже в следующем месяце.

Еще до этого, в декабре, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов ответил на три самых задаваемых вопроса касательно КРТ.